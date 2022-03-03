حتى الاستجابة لمطالبهم كاملة.. الأسرى يُقررون الاستمرار في خطواتهم النضالية

أكّد نادي الأسير، مساء اليوم الخميس، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال قرروا الاستمرار في خطواتهم النضالية المتواصلة منذ (26) يومًا.

جاء ذلك بعد جلسة حوار انتهت اليوم مع إدارة سّجون الاحتلال، وتمثلت نتائجها بتراجع الإدارة جزئيًا عن بعض إجراءاتها التي أعلنت عنها، وتحديدًا فيما يتعلق بنظام "الفورة" -ساحة السّجن-، إلّا أنّها رفضت الاستجابة لمطالب أسرى سجن "نفحة" المتعلقة بالبوابات الإلكترونيّة والتفتيش، وهو أحد المطالب الأساسيّة في المعركة الراهنّة.

وأوضح النادي في بيان صحفي، أنّه على ضوء ذلك أبلغ الأسرى إدارة السّجن أنّهم مستمرون في خطواتهم المتمثلة بالعصيان والتّمرد على قوانين السّجن، حتّى الاستجابة لمطالبهم كاملة وبشكلٍ جذريّ، وتحديدًا المطلب المتعلّق بقضية أسرى سجن نفحة.

وأشار إلى أنّ الأسرى قرّروا أنّه وفي حال استمرت الإدارة على موقفها الحاليّ، سيعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام في تاريخ 25 آذار/ مارس الجاري.

وشدّد النادي على أنّ هذا الموقف المُعلن انبثق عن كافة الفصائل ممثلًا بلجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، والتي شُكّلت عقب الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون بعد تاريخ عملية نفق الحرّيّة.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو (4500) أسير فلسطيني، بينهم (34) أسيرة، وقرابة (180) طفلًا.

المصدر / فلسطين أون لاين