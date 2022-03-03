بحجة البناء دون ترخيص.. إخطارات بالهدم لمحلات تجارية في كفر قاسم

سلمت ما تسمى باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لسلطات الاحتلال، اليوم الخميس، ثمانية إخطارات بالهدم لمحلات تجارية عربية في مدينة كفر قاسم داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بحجة البناء دون ترخيص.

و قال سائد عيسى رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، إن هذه الأوامر وصلت إلى أصحاب المحلات الواقعة في المنطقة الغربية من المدينة.

وأشار إلى أن الإخطارات بالهدم بدأت بالوصول إلى ممتلكات الفلسطينيين منذ إقرار قانون "كامينتس" الذي صنفها بأنها غير مرخصة.

ونقل عنه موقع "الجرمق"، تأكيده أن أوامر الإخلاء والغرامات ليست جديدة في المنطقة الغربية، حيث وصلت هذه الأوامر إلى 7 أو 8 محلات، ومن قبلهم وصلت أوامر لعشرات المحلات الأخرى.

بدوره قال وائل صبح أحد أصحاب المحلات، إن هذه الأوامر تصل مرارًا إلى المحلات في الشق الغربي من كفر قاسم، لافتًا إلى أن الأوامر وصلت لحوالي 8 فلسطينيين لهم محلات تجارية في المنطقة.

وأضاف أن الأمر لم يتوقف عند أوامر الإخلاء، وإنما تعداه إلى استدعاءات للتحقيق معهم حيث تبدأ التحقيقات في 13 آذار/ مارس الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين