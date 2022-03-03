إذا واصل الاعتصام في "الشيخ جرّاح".. الاحتلال يهدد الناشط السلايمة بالإبعاد

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي الناشط المقدسي عوض السلايمة بالإبعاد عن مدينة القدس نهائيا، إذا واصل اعتصامه في حي "الشيخ جرّاح".

وقال السلايمة، إن قوات الاحتلال استدعته اليوم للتحقيق إلى ما تسمى "غرف 4" في مركز الاعتقال والتوقيف المعروف باسم "المسكوبية" غربي القدس المحتلة، بتهمة التحريض في حي الشيخ جراح، وهددته بإبعاده عن مدينة القدس نهائيًا إذا واصل اعتصامه في الحي.

وأكد السلايمة أن تهديد قوات الاحتلال له لن يثنيه عن أداء واجبه الوطني تجاه أبناء حي الشيخ جرّاح، مشددا على أن النشطاء سيمضون في اعتصامهم حتى إزالة مكتب عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير من الحي.

يذكر أن عشرات النشطاء يتضامنون مع أهالي الشيخ جراح منذ بدء معركتهم ضد قرارات الاحتلال إخلاء منازل الأهالي في الحي المقدسي.

المصدر / فلسطين أون لاين