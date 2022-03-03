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فرنسا تصادر يختا لرجل أعمال روسي

03 مارس 2022 . الساعة 19:54 بتوقيت القدس
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مصادرة اليخت الروسي (الأناضول)

صادرت السلطات الفرنسية، يختا فاخرا يملكه رجل الأعمال الروسي إيغور سيتشين، بموجب العقوبات الأوروبية المفروضة على إحدى شركاته.

وقالت وزارة المالية الفرنسية في بيان، إن السلطات الجمركية صادرت اليخت البالغ طوله 86 مترا لدى محاولته مغادرة ميناء "لا سيوتات" جنوبي البلاد، الليلة الماضية 2 مارس/ آذار.

وأضافت أنه كان من المفترض أن يظل اليخت "أمور فيرو" في الميناء لغاية 1 أبريل/ نيسان القادم، بسبب أعمال الصيانة.

وأشارت إلى أن اسم سيتشين، مدير شركة النفط الروسية "روسنفت"، مدرج في لائحة العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على شركته.

وأردفت أن اليخت مملوك لشركة "أوليغارك" ويعتبر سيتشين من أبرز مالكي الأسهم فيها، وأنه تمت مصادرته لهذا السبب.

من جانب آخر، تقدم وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لي ماري، بالشكر إلى موظفي الجمارك بسبب عملية مصادرة اليخت.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

 

المصدر / وكالات
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#فرنسا #يخت روسي #عقوبات غربية

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