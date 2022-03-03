فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سلالة جديدة من فيروس كورونا عُثر عليها بالغزلان في كندا

فرنسا تصادر يختا لرجل أعمال روسي

بوتين: جيشنا يقاتل في أوكرانيا حتى لا يهدد أحد أمن روسيا

"جبارين" يهنئ الأسير "بشكار" بتحرره من سجون الاحتلال

عاصفة تتجه نحو "سيدني" تدفع السلطات لإخلاء 200 ألف شخص

تقارير: سامسونغ "تخنق" العديد من التطبيقات لهذا السبب!

جولة ميدانية للصحفيين على مرافق ومنشآت زراعية شمال القطاع

الاحتلال يحوّل الأسير عبد الغني دويكات للاعتقال الإداري

دراسة: الجوز ولبن الزبادي يخفضان ضغط الدم المرتفع

من هو لطفي منصور المرشح لشراء نادي تشيلسي؟

إعلان تيك توك داخلي

بوتين: جيشنا يقاتل في أوكرانيا حتى لا يهدد أحد أمن روسيا

03 مارس 2022 . الساعة 19:48 بتوقيت القدس
...
الرئيس الروسي بوتين (أرشيف)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي يقاتل في أوكرانيا "حتى لا يهدد أحد أمن روسيا"، مؤكدا أن الشعب الروسي يفتخر بالقوات المسلحة.

وشدد بوتين في كلمة للشعب الروسي على أن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب المخطط والالتزام التام بالجدول الزمني".

وأشار إلى أن "الجيش الروسي قدم ممرا في أوكرانيا ووفر النقل حتى يتمكن المدنيون من المغادرة، لكن القوميين لا يسمحون بذلك".

وأضاف أن "هناك مرتزقة يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية ويتصرفون بأساليب عصابات الإرهابيين"، لافتا إلى أن "القوميين في أوكرانيا يدفعون سكان المباني السكنية إلى وسط المباني، وينشرون الأسلحة في الطوابق السفلية والعليا، وهذا ما كان يفعله النازيون".

كما اتهم بوتين القوميين في أوكرانيا باحتجاز آلاف الطلاب كرهائن.

وتعهد الرئيس الروسي بأن تُخصص لجميع أسر العسكريين الذين سقطوا في المعارك دفاعا عن وطنهم مبالغ مالية ومدفوعات شهرية.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#روسيا #بوتين #أوكرانيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة