بوتين: جيشنا يقاتل في أوكرانيا حتى لا يهدد أحد أمن روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي يقاتل في أوكرانيا "حتى لا يهدد أحد أمن روسيا"، مؤكدا أن الشعب الروسي يفتخر بالقوات المسلحة.

وشدد بوتين في كلمة للشعب الروسي على أن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب المخطط والالتزام التام بالجدول الزمني".

وأشار إلى أن "الجيش الروسي قدم ممرا في أوكرانيا ووفر النقل حتى يتمكن المدنيون من المغادرة، لكن القوميين لا يسمحون بذلك".

وأضاف أن "هناك مرتزقة يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية ويتصرفون بأساليب عصابات الإرهابيين"، لافتا إلى أن "القوميين في أوكرانيا يدفعون سكان المباني السكنية إلى وسط المباني، وينشرون الأسلحة في الطوابق السفلية والعليا، وهذا ما كان يفعله النازيون".

كما اتهم بوتين القوميين في أوكرانيا باحتجاز آلاف الطلاب كرهائن.

وتعهد الرئيس الروسي بأن تُخصص لجميع أسر العسكريين الذين سقطوا في المعارك دفاعا عن وطنهم مبالغ مالية ومدفوعات شهرية.

المصدر / وكالات