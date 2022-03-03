فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سلالة جديدة من فيروس كورونا عُثر عليها بالغزلان في كندا

فرنسا تصادر يختا لرجل أعمال روسي

بوتين: جيشنا يقاتل في أوكرانيا حتى لا يهدد أحد أمن روسيا

"جبارين" يهنئ الأسير "بشكار" بتحرره من سجون الاحتلال

عاصفة تتجه نحو "سيدني" تدفع السلطات لإخلاء 200 ألف شخص

تقارير: سامسونغ "تخنق" العديد من التطبيقات لهذا السبب!

جولة ميدانية للصحفيين على مرافق ومنشآت زراعية شمال القطاع

الاحتلال يحوّل الأسير عبد الغني دويكات للاعتقال الإداري

دراسة: الجوز ولبن الزبادي يخفضان ضغط الدم المرتفع

من هو لطفي منصور المرشح لشراء نادي تشيلسي؟

إعلان تيك توك داخلي

"جبارين" يهنئ الأسير "بشكار" بتحرره من سجون الاحتلال

03 مارس 2022 . الساعة 19:14 بتوقيت القدس
...
الأسير المحرر "بشكار" لحظة الإفراج عنه من سجون الاحتلال

هنأ عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين، اليوم الخميس، الأسير عبد الرحيم بشكار بتحرره من سجون الاحتلال بعد 20 عاما من الاعتقال.

وأشاد جبارين خلال اتصال هاتفي بصبر وتضحية المحرر "بشكار" وقضائه 20 عاما من عمره في سجون الاحتلال، من أجل فلسطين والدفاع عن ترابها، مؤكدا أن ما قدمه يفتخر به كل فلسطيني حرٌ شريف.

وأفرج الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عن الأسير "بشكار" (40عاماً) من سكان مخيم عسكر، شرق مدينة نابلس، بعد اعتقال دام 20 عاماً.

واعتقل "بشكار" بتاريخ 5/3/2002، عقب وصوله إلى أحد الحواجز العسكرية في بلدة الطيبة في الداخل المحتل، وقد تعرض لتحقيقٍ قاسٍ لمدة ثلاثة شهور، حيث ادعت مخابرات الاحتلال أنه يشكل خطرا ووجهت له تهمة الانتماء لصفوف كتائب القسام، ومحاولة الوصول إلى الداخل الفلسطيني لتنفيذ عملية استشهادية.

وبعد عامين على اعتقاله أصدرت محكمة سالم العسكرية بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، وقد رفضت النيابة العسكرية الحكم وتقدمت باستئناف عليه، ووافقت المحكمة على رفع الحكم إلى 20 عاماً، وقد أمضى محكوميته وتحرر اليوم.

وحصل في داخل سجنه على شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة الأقصى، وكذلك أنهى حفظ القرآن الكريم كاملاً خلال فترة اعتقاله، وكان تعرض للعديد من العقوبات خلال فترة اعتقاله منها حرمانه من الزيارة بشكل مستمر.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الاحتلال #جبارين #بشكار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة