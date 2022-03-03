جولة ميدانية للصحفيين على مرافق ومنشآت زراعية شمال القطاع

نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي وكتلة الصحفي الفلسطيني، اليوم الخميس، جولة ميدانية للصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية على مرافق ومنشآت زراعية شمال قطاع غزة.

وبدأت الجولة بزيارة مزرعة فرينة لزراعة الزعتر في بلدة بيت حانون والتي تعد الأولى والمتخصصة في إنتاج محصول الزعتر في محافظة شمال غزة، وتقدر المساحة المزروعة فيها بحوالي 40 دونمًا.

وأكدت "الزراعة" أن تجربة المزارع فرينة هي من التجارب الزراعية الناجحة في محافظة شمال غزة، وأن الوزارة تُشجع مثل هذه الزراعات، لاسيما وأن محصول الزعتر يعتبر أحد محاصيل النباتات الطبية والعطرية المطلوبة في قطاع غزة.

وأوضحت أن إجمالي المساحة المزروعة بالزعتر في قطاع غزة لا تتجاوز المائة دونم، وبالتالي فهناك فرصة أفضل في عملية التسويق لمزارعي هذا المحصول، وهذا ما لا يتوفر في بعض المحاصيل الأخرى مثل محاصيل الخضار التي تزرع بمساحات أكبر ويكون هناك فائض في الإنتاج وتدني في الأسعار.

وكانت المحطة الثانية للصحفيين زيارة مشتل اللوح لتطعيم الخضار والذي يتم التأكيد على المزارعين في هذه المشاتل بضرورة التزام أصحابها بقواعد ومواصفات العمل النموذجية في مشاتل التطعيم والتي تضمن الجودة والتميز في النباتات المنتجة.

وانتقل الصحفيون في محطتهم الأخيرة زيارة المزرعة السياحية لزراعة الفراولة والتي تعود لعائلة أبو خوصة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين