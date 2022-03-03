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الاحتلال يحوّل الأسير عبد الغني دويكات للاعتقال الإداري

03 مارس 2022 . الساعة 18:27 بتوقيت القدس
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عبد الغني دويكات

حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الشيخ الأسير عبد الغني دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس للاعتقال الاداري لمدة أربعة أشهر.

وأفادت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير دويكات إلى سجن مجدو عقب صدور الحكم بحقه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بعد مداهمة منزله في بلدة بيتا في 22 فبراير الماضي، وهو والد الشهيد إسلام دويكات الذي استشهد دفاعاً عن جبل العُرمة شرق بلدة بيتا في أبريل 2020.

ودويكات المعروف بـ"شيخ الجبل" يعرف بنشاطه المناهض للاستيطان ودفاعه عن جبل صبيح ومن قبله جبل العرمة وهو شخصية اعتبارية وعضو في لجنة التنسيق الفصائلي في بيتا.

واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب أكثر من ألف برصاص الاحتلال خلال الاحتجاجات التي تشهدها بلدة بيتا جنوب نابلس منذ منتصف العام الماضي، احتجاجا على إقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #اعتقال إداري #عبد الغني دويكات

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