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"بن سلمان": لا ننظر إلى (إسرائيل) كعدو بل حليف محتمل

03 مارس 2022 . الساعة 17:32 بتوقيت القدس
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قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة لا تنظر لـ (إسرائيل) كعدو، بل كحليف محتمل في العديد من المصالح المشتركة.

وجاءت تعليقات ولي العهد السعودي ردا على سؤال في مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأميركية نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية "واس" يوم الخميس.

وردا على سؤال إن كانت المملكة العربية السعودية ستحذو حذو بعض الدول العربية في مسألة إيجاد علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال، قال بن سلمان: "إننا نأمل أن تُحل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف: "إننا لا ننظر إلى (إسرائيل) كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا".

واستدرك بالقول: "لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#السعودية #الاحتلال #بن سلمان

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