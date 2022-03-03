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"هنية" يهنئ الطالبة براء أبو عساكر ببراءة اختراع في علاج سرطان البنكرياس

03 مارس 2022 . الساعة 17:15 بتوقيت القدس
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رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية (أرشيف)

هنأ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الباحثة الفلسطينية براء عبد الله أبو عساكر من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بمناسبة تسجيلها براءة اختراع في جامعة برشلونة بإسبانيا لمركب مرتبط بالبروتين المسؤول عن ظهور سرطان البنكرياس وتثبيطه وشله بنسبة 80% دون أي آثار جانبية.

وخلال اتصال هاتفي عبّر هنية عن فخره ببراءة الاختراع، والرسالة الإنسانية السامية التي تحملها باسم شعبنا الفلسطيني، والإسهام المتقدم في مواجهة مرض العصر، متمنيًا لها المزيد من الإنجاز باستكمال شهادة الدكتوراه وتسجيل الحضور العلمي الذي امتازت به الجامعة الإسلامية التي تخرجت فيها الطالبة براء.

وأعرب عن اعتزازه بها كونها من طالبات غزة التي تخطّت صعوبات الحصار، وأثبتت جدارتها وقدرتها على التحليق في بلاد أوروبا "التي نعيش وإياها على ضفتي المتوسط، ونتطلع إلى دورها في إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #هنية #براء أبو عساكر

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