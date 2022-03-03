قرار بإعفاء المركبات المتضررة خلال عدوان 2021 من رسوم الترخيص

أعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزة عن إعفاء المركبات المتضررة خلال عدوان 2021 بنسبة 100% من رسوم الترخيص لمدة عام.

وأوضحت أنه سيتم عدم احتساب رسوم الترخيص للمركبات المتضررة جزئياً خلال عدوان مايو2021 والمدرج بياناتها ضمن سجلات حصر الأضرار بالوزارة لمدة سنة ميلادية واحدة فقط بنسبة 100% وفق آليات محددة.

وذكرت الوزارة الآليات وهي تنفيذ قرار عدم احتساب رسوم الترخيص لمدة عام عند طلب تجديد سريان رخصة المركبة، والسماح للمتضرر المسجل الاستفادة من القرار لمركبة أخرى مسجلة باسمه أو باسم أحد أقاربه من الدرجة الأولى (في حال بيع المركبة المتضررة وعدم حيازته الفعلية لها)، والإعفاء يكون الاعفاء لمركبة واحدة فقط.

وتابعت أن القرار سيسري للاستفادة من رسوم الترخيص على المركبات المحولة من وصف ضرر كلي إلى ضرر جزئي، وتخصم قيمة الرسوم من اجمالي قيمة الأضرار المدرجة بسجلات الوزارة، منوهةً أن المركبة إذا تجاوزت قيمة رسوم الترخيص السنوي قيمة مبلغ الضرر يمنح المتضرر فترة سريان ترخيص بعدد الأشهر بما يعادل قيمة مبلغ الأضرار.

المصدر / فلسطين أون لاين