الاحتلال يعتقل فلسطينيا بادعاء الاشتباه بتنفيذه عمليتي طعن بحزما

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، الخميس، مواطنا فلسطينيا في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، بادعاء الاشتباه بأنه نفذ عمليتي الطعن في قرية حزما، اليوم وأمس، وأصاب مستوطنين بجروح.

واعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن إصابة المستوطن الذي وصل إلى حاجز حِزما قرب القدس المحتلة، صباح اليوم، تعرض للطعن "على خلفية قومية".

وبحسب البيان، فإن المستوطن تعرض للطعن، في القسم العلوي من جسده، لدى دخوله إلى حانوت في قرية حزما.

والمستوطن في مطلع الأربعينيات من عمره، وصل للحاجز من تلقاء نفسه مصابا بجروح متوسطة.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى "شعاري تصيدك" بالقدس.

وكان مستوطن آخر أصيب، أمس الأربعاء، طعنًا في نفس المنطقة دون معرفة ملابسات الحادثة والدوافع.

وفتحت سلطات الاحتلال تحقيق بالحادثين، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخلفية قومية، فيما تتواصل عمليات التمشيط والبحث في المنطقة، علما أنه لم يتم تنفيذ اعتقالات حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين