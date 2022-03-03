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6 شهداء وإصابة 27 إسرائيليًا في 835 عملًا مقاومًا بالضفة خلال فبراير

03 مارس 2022 . الساعة 16:32 بتوقيت القدس
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رصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

وبيّن أن عدد عمليات إطلاق النار بلغ (52) عملية، و(2) عملية طعن أو محاولة طعن، و(7) عمليات زرع أو إلقاء عبوات ناسفة، إضافة لعملية دهس واحدة.

ووفق التقرير، فقد اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مناطق في جنين ونابلس عدة مرات في محاولة لاعتقال مواطنين.

وأشار بهذا السياق إلى مواصلة الشبان والمقاومين التصدي لقوات الاحتلال في مختلف المحاور والمدن، إذ شهدت الضفة والقدس (225) عملية إلقاء حجارة تجاه الاحتلال والمستوطنين.

كما شهد الشهر الماضي (55) عملية إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، و(300) مواجهة بأشكال متعددة. وبلغ عدد عمليات التصدي لاعتداءات المستوطنين (105) عمليات.

واستمرت المظاهرات والمسيرات الشعبية، حيث بلغ عددها خلال الشهر (66) مسيرة شعبية، وتصدى المواطنون لمحاولات الاحتلال والمستوطنين التنغيص عليهم في القدس وحي الشيخ جراح، والتضييق على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، بحسب التقرير ذاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الضفة #شهداء #مقاومة

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