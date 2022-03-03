القيادي "ناصيف": لقاء المتطرف "غليك" في بيت لحم جريمة لا تغتفر

استنكر القيادي في حركة "حماس"، بالضفة، رأفت ناصيف، اللقاء التطبيعي مع عضو "الكنيست" (برلمان الاحتلال) المتطرف "ايهودا غليك"، الذي عقد أمس في مؤسسة في بيت لحم، واصفا إياه بأنه جريمة "لا تغتفر".

وأكد ناصيف في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الخميس إن عقد اللقاء في هذه الظروف المتزامنة مع تصاعد إرهاب الاحتلال في القدس وجنين ونابلس والهجمة المسعورة على الأسرى هو "انسلاخ عن كل القيم الأخلاقية والوطنية".

واعتبر ناصيف أن قرار إغلاق المؤسسة في الاتجاه الصحيح، ولكن لا يعتبر كافيا.

وطالب بمحاكمة المسؤولين عن هذه الزيارة وإنزال أقصى العقوبات عليهم، وإغلاق المؤسسة بشكل عام ودائم أو لحين محاسبة القائمين عليها واستبدالهم لهيئات وطنية.

واستقبلت مؤسسة تسمى "بيت اللقاء" أمس في بيت لحم وفداً من المستوطنين بينهم عضو "الكنيست" إيهودا غليك.

ونشر غليك صور اللقاء على صفحته في "الفيسبوك" مشيداً بالمؤسسة التي استقبلته مع وفد إسرائيلي.

ويعتبر غليك من أبرز رموز تيار "الصهيونية الدينية" الذي يشارك في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ويعتدي على الفلسطينيين، وقد تعرض لمحاولة اغتيال من قبل الشهيد معتز حجازي، في القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين