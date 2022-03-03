مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية شمال الضفة

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم الخميس، منطقة أثرية شمالي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.



وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، في تصريحات صحفية، بأن مركبتين للمستوطنين اقتحمتا منطقة "المسعودية" الأثرية، والتي تتبع لأراضي قرية "برقة" شمالي المدينة، كما اقتحمتا المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية.



وأوضح عازم أن الاحتلال ما زال يغلق مدخل منطقة "المسعودية" الأثرية، والتي تقطنها أكثر من 12 عائلة، منذ منتصف كانون أول/ديسمبر الماضي، وذلك إثر مقتل مستوطن بعملية فدائية قرب مدخل مستوطنة "حومش" الجاثمة على أراضي القرية.



يشار إلى أن الاحتلال حاول في أعوام 1975 و1998 و2010 القيام بمشاريع استيطانية في حي "المسعودية"، إلا أنه فشل بعد تصدي المواطنين الفلسطينيين، وفق مصادر محلية.

المصدر / فلسطين أون لاين