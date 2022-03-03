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21 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال

03 مارس 2022 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تسجيل 21 حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا"، فيما شخصت 8280 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الأربعاء، مع انحسار الموجة الخامسة للجائحة.

وأوضحت خلال الموجز اليومي، أنه منذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحا سجلت 999 إصابة جديدة، وبذلك بلغ إجمالي الحالات النشطة 69188، في مؤشر للتراجع المتواصل في الحالات النشطة التي تجاوزت أكثر من 600 ألف إصابة في مطلع شباط/فبراير الماضي.

وبذلك، بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020، نحو 3653608، إصابة، بينما وفيات كورونا بلغت 10239 حالة وفاة.

رغم التراجع في العدوى، بيد أن هناك الكثير من الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1195 مصابا، بينهم 510 في حالة خطيرة، و218 مصابا في حالة خطيرة جدا، بينما 90 مصابا تم ربطهم في أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع محطات الفحص المتنقلة وصناديق المرضى إجراء فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الأربعاء، أخذ 73671 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 11.24% منها موجبة، في مؤشر لاستمرار الانخفاض الملحوظ في الفحوصات الموجبة التي بلغت بمعدل يومي نحو 30% في مطلع شهر شباط/فبراير الماضي.

وخلال الأسبوع الأخير سجلت 58077 إصابة بانخفاض بنسبة 37.6% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما سجلت 280 إصابة خطيرة بتراجع بنسبة 32%، فيما سجلت 113 حالة وفاة بانخفاض 44.3% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

ومع التراجع بالإصابات والعدوى، يتواصل الانخفاض في عدد الأشخاص ممكن يتم فرض الحجر الصحي عليهم، حيث يمكث في الحجر الصحي 21264 شخصا بعد تجاوز معدل من تواجد في الحجر الصحي أكثر من 250 ألف شخص خلال أوج الموجة الخامسة في مطلع شباط/فبراير الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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