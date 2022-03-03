"الشباب والثقافة" تُوقّع مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج "دلني على السوق 4"

وقعت الهيئة العامة للشباب والثقافة في غزة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، لتنفيذ النسخة الرابعة من برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب "دلني على السوق" بقيمة (100) ألف دولار، والذي تنفذه من خلال صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع لها.

وقال رئيس الهيئة أحمد محيسن، :" إن برنامج دلني على السوق يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للمساهمة في التمكين الاقتصادي للشباب الفلسطيني، واستكمالًا للتعاون المثمر بين الهيئة والمؤسسة للارتقاء بالشباب الفلسطيني، ومساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمروا بها بسبب الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة".

وأوضح أن النسخة الرابعة من البرنامج تستهدف الشباب العاطلين عن العمل في الفئة العمرية 22-35 عامًا، على أن يتراوح سقف التمويل للمشروع الواحد من 1000 إلى 5000 دولار، لافتًا إلى أن التمويل يتم بنظام القرض الحسن ووفق آليات السداد المعتمدة لدى صندوق دعم الشباب.

وذكر أن برنامج تمويل المشاريع الريادية الصغيرة يعد أحد البرامج المهمة في صندوق دعم الشباب الفلسطيني، إلى جانب برامج الزواج، والإسكان، والبحث العلمي والابتكار"، مشيراً إلى أن الهيئة قدمت خلال العامين الماضيين تمويل لتنفذ مشاريع ريادية شبابية بقيمة (280) ألف دولار".

ونوه محيسن إلى أن البرنامج يساهم في تخفيف نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني، ويفتح آفاق جديدة للشباب لدخول سوق العمل والاعتماد على أنفسهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لعدد من الشباب للعمل من خلال تلك المشاريع، موجهًا شكره لمؤسسة أحباء غزة ماليزيا على دعمها المستمر والمتواصل للشعب الفلسطيني.

يذكر أن النسخة الثالثة من برنامج "دلني على السوق" تم تخصيصها لتمويل تنفيذ مشاريع بقيمة (150) ألف دولار، للشباب المتضررين من العدوان الأخير غزة، سواء تعرضوا لإصابة جسدية أو تضررت مشاريعهم الخاصة أو هدمت منازلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين