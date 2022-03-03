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للتضييق على المواطنين.. الاحتلال يوسع حاجزاً عسكرياً وسط الخليل

03 مارس 2022 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عملية توسعة للحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، بأن قوات الاحتلال قامت بتوسيع محيط الحاجز المذكور بنقل المكعبات الإسمنتية مسافة 50 مترا باتجاه منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وعدَّ المواطنون أن هذا الإجراء يهدف إلى تعميق معاناتهم وتضيق الخناق عليهم في تلك المنطقة الحيوية، التي تمثل مركزا تجاريا يقصده آلاف المواطنين من داخل المحافظة وخارجها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحاجز يغلق شارع الشهداء منذ ما يزيد عن 28 عاما بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف عام 1994، ويمثل هذا الشارع شريان الحياة لمدينة الخليل، إذ يبلغ طوله 1.5 كم، ويربط أحياء وسط المدينة مع جنوبها وشمالها.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من استخدامه، ويجبرهم منذ ذلك الوقت على سلوك طرق بديلة طويلة تزيد عن 8 كم، للتنقل بين الأحياء في تلك المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #حاجز عسكري #الاحتلال الإسرائيلي

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