دعوات لإحياء فجر "النصر قريب" بالأقصى غدًا

أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات لإحياء صلاة "الفجر العظيم" غدًا الجمعة في المسجد الأقصى، تحت عنوان "جمعة النصر قريب".

ودعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني، والمرابطين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، إلى النّفير العام، والاحتشاد في صلاة فجر يوم الجمعة القادمة "جمعة النصر قريب"، في المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة "الفجر العظيم".

وقالت:" إن هذه الحملة المباركة، تمثّل رسالة تحدٍّ بالغة للاحتلال وقادته، ونذيراً له ولجيشه، وأن المساس بالأقصى والمرابطين فيه خط أحمر، وأنَّنا سندافع عنه بكل قوّة، وسنفديه بالأرواح والمهج، وأن "سيف القدس" سيبقى مشرعاً في وجه العدو، حتى تحرير الأرض والمقدسات وتحقيق العودة".

وأشادت حماس بإبداعات الجماهير الفلسطينية في الانتصار للقدس والأقصى من خلال "حملة الفجر العظيم". مبينةً أن الانتهاكات الصهيونية المتواصلة والأعمال العدائية التي تمارس بحقّ المسجد الأقصى المبارك ومحاولات استهدافه في هويته ومعالمه وقدسيته، لجعله جزءاً من مكونات كيانه المزعوم هي محاولات يائسة.

وأضافت:" ستبوء هذه المحاولات بالفشل والخيبة، ولن تفلح في طمس المعالم وحقائق التاريخ، أو النيل من عزيمة شعبنا وكسر إرادته، في الدفاع عنه ومقاومة الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين