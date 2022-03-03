فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأوقاف: أكثر من 20 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 43 وقتاً في الإبراهيمي

دعوات لإحياء فجر "النصر قريب" بالأقصى غدًا

وظيفة شاغرة في شركة ريادة فلسطين

186 مستوطنا يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

في اليوم الثامن للحرب الروسية الأوكرانية: جلسة ثانية لوقف إطلاق النار

"حماس" تُدين لقاء بيت لحم التطبيعي وتعده خذلاناً للشعب الفلسطيني

الاحتلال يفكك منشأة زراعية ويستولي عليها في الأغوار

"الجهاد": لقاء المتطرف (غليك) في بيت لحم جريمة وطنية وخيانة للقدس

وظائف شاغرة في روضة أفكار النموذجية

الاحتلال ينشئ وحدة خاصة لملاحقة البناء الفلسطيني في منطقة "ج"

إعلان تيك توك داخلي

وظيفة شاغرة في شركة ريادة فلسطين

03 مارس 2022 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
...

إعلان توظيف صادر عن شركة ريادة فلسطين تعلن فيه عن  فرص للتوظيف مسؤول مالي واداري في فرعها في مدينة بيت لاهيا وفرع مدينة خانيونس .

شروط التسجيل 

- لديه خلفية مالية وادارية ممتازة

- قدرة عالية على التنظيم والتحليل المالي

- يمتلك مهارات عالية من الاتصال والتواصل

- القدرة على ادارة الافراد

- تحمل ضغط واعباء العمل

- القدرة على كتابة التقارير المالية والادارية باللغتين العربية والانجليزية

طريقة التسجيل 

- على الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة إرسال السيرة الذاتية  عبر البريد الإلكتروني التالي :  [email protected] ، وذلك في موعد أقصاه 6/3/2022، مع ضرورة تحديد اسم الوظيفة والفرع في موضوع الرسالة.

إعلان فيسبوك داخلي
#توظيف #وظيفة #شاغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة