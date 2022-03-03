وظيفة شاغرة في شركة ريادة فلسطين

إعلان توظيف صادر عن شركة ريادة فلسطين تعلن فيه عن فرص للتوظيف مسؤول مالي واداري في فرعها في مدينة بيت لاهيا وفرع مدينة خانيونس .
شروط التسجيل
- لديه خلفية مالية وادارية ممتازة
- قدرة عالية على التنظيم والتحليل المالي
- يمتلك مهارات عالية من الاتصال والتواصل
- القدرة على ادارة الافراد
- تحمل ضغط واعباء العمل
- القدرة على كتابة التقارير المالية والادارية باللغتين العربية والانجليزية
طريقة التسجيل
- على الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي : [email protected] ، وذلك في موعد أقصاه 6/3/2022، مع ضرورة تحديد اسم الوظيفة والفرع في موضوع الرسالة.