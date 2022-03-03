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"حماس" تُدين لقاء بيت لحم التطبيعي وتعده خذلاناً للشعب الفلسطيني

03 مارس 2022 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس،  استقبال الحاخام (الإسرائيلي) المتطرف يهودا غليك في جمعية "بيت اللقاء" في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع عبر صفحته على "تويتر": إن "استقبال المتطرف الصهيونى يهودا غليك في جمعية بيت اللقاء في بلدة بيت جالا مدان ومستنكر ولا يعبر عن موقف شعبنا".

وأضاف: "إن عقد اللقاء مع الصهيوني المتطرف غليك الذي يواصل اقتحامه للمسجد الأقصى يمثل خذلاناً  لشعبنا الفلسطيني ولأهلنا المقدسيين الثائرين ضد الاحتلال الصهيوني ويتصدون لاقتحاماته المتكررة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الشعب الفلسطيني #تطبيع

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