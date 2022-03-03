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"الجهاد": لقاء المتطرف (غليك) في بيت لحم جريمة وطنية وخيانة للقدس

03 مارس 2022 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن اللقاء الذي عقدته مؤسسة "بيت اللقاء" بمشاركة المتطرف (إيهودا غليك)، هو "جريمة وطنية وخيانة للقدس وأهلها ولعموم الشعب الفلسطيني".

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الخميس: إن "التطبيع مع رأس الارهاب الصهيوني (غليك) الذي يدنس المسجد الأقصى ويتزعم حملات التطهير العرقي ضد أهلنا وشعبنا في الشيخ جراح وغيرها من أحياء القدس، هو عمل لا يقوم به إلا من يضع نفسه في الصف المعادي لشعبه ومن يتخلى عن القيم الوطنية ليرضي الأعداء".

وتابعت "إننا ندين بأشد العبارات هذا اللقاء، ونطالب بمحاسبة الذين نظموه وشاركوا به".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #جريمة وطنية #المتطرف غليك

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