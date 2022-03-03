الصحة بغزة: تسجيل 6 وفيات و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الخميس، تسجيل 6 حالات وفاة و 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا بغزة، أنه تم إجراء 1285 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية وأظهرت تسجيل 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافي 1200 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 95 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 65 حالة. ولفتت إلى أنه بذلك بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 246838 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 9350 حالة ، وإجمالي المتعافين 235558 حالة، وإجمالي الوفيات 1930 وفاة.

ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة ، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 663992 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين