الاحتلال يفرج عن وزير القدس السابق خالد أبو عرفة

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الخميس، عن وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة 2006-2007 خالد أبو عرفة.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب، إنه تم الإفراج عن أبو عرفة (60 عامًا) بعد 15 شهرًا في الاعتقال الإداري، أمضاها في معتقل “عوفر”.

وكان الاحتلال اعتقل أبو عرفة في تشرين أول/ نوفمبر 2020، بعد استدعائه للمقابلة.

وأبعدت سلطات الاحتلال الوزير السابق عن مدينة القدس قبل نحو 10 سنوات، وسحبت منه الهوية المقدسية، إلى جانب نواب القدس في المجلس التشريعي عن حركة حماس؛ أحمد عطون، محمد طوطح، ومحمد أبو طير.

المصدر / فلسطين أون لاين