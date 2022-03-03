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منهم 49 طفلًا و24 امرأة

الاحتلال يعتقل 493 فلسطينياُ خلال فبراير الماضي

03 مارس 2022 . الساعة 10:33 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أفادت وزارة الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو (493) فلسطينيًّا خلال شهر فبراير الماضي، ومنهم (49) طفلاً، و(24) نساء، كما أن (7) حالات من قطاع غزة اعتقلوا من عرض البحر، وحالة اعتقال واحدة من خلال المنطقة الشرقية.

وأوضحت في تقرير لها، أنّ أعلى نسبة اعتقالات خلال فبراير تركزت في مدينة القدس، باعتقال حوالى (136) حالة اعتقال، ويليها مدينة الخليل باعتقال (70) حالة، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشّهر؛ (23) أمراً، منها (8) أوامر جديدة، و(15) أمر تمديد.

وأشارت إلى أن معدّل الاعتقالات اليومية وصل إلى أكثر من (40) حالة اعتقال تركزت الاعتقالات في مدينة القدس وخاصة حي الشيخ جراح وباب العمود ومدينة الخليل.

ولفتت إلى أن سياسة الإهمال الطبي هي واحدة من ضمن الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، في حين وصل عدد الأسرى المرضى إلى قرابة (578) أسيراً، يعانون من أمراض متعددة وإعاقات جسدية ونفسية وحسية عديدة، منهم 18 أسيراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون من أورام سرطانية بمختلف أنواعها.

وبينت أنها رصدت خلال ذلك الشهر ارتفاع حصيلة إصابة الأسرى والأسيرات داخل السجون بوباء "كورنا".

ولفتت إلى أن أكثر من 500 أسير "إداري" يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ62 تواليا، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقالات #الأسرى الفلسطينين

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