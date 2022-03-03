وصول طائرة إخلاء تقل أردنيين وفلسطينيين قادمين من أوكرانيا

وصلت إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة الأردنية عمان، صباح اليوم الخميس، طائرة الإخلاء الثانية لسلاح الجو الملكي الأردني، تقل أردنيين وفلسطينيين ممن تمكنوا من عبور الحدود إلى رومانيا وهنغاريا قادمين من أوكرانيا.

ونقلت الطائرة الأردنية المواطنين الفلسطينيين والأردنيين من مطاري هنري كوندا الدولي في بوخارست، وبودابست فرانز ليست الدولي.

يذكر أن عدد الفلسطينيين في أوكرانيا يبلغ ٢٠٠٠ مواطن معظمهم مقيمين منذ فترة زمنية طويلة، إلا أن هذا العدد لا يشمل عائلاتهم، كما يوجد ٦٠٠ طالب فلسطيني و٢٠٠ طالب لديهم جواز سفر من بلدان عربية أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين