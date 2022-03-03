الظاهرية يستقبل مركز طولكرم في افتتاح الجولة الـ17 لدوري المحترفين

غزة/ وائل الحلبي:

يتطلع مركز طولكرم لتصحيح مساره في دوري "ooredoo" للمحترفين لأندية الضفة الغربية لموسم 2021-2022، في مباراته الصعبة التي يلاقي فيها مُضيفه شباب الظاهرية، في افتتاح منافسات الأسبوع السابع عشر، والتي تجمعهما اليوم على ستاد دورا.

ويتمسك مركز طولكرم بآماله في البقاء بدوري المحترفين خاصة وأنه يتساوى برصيد النقاط مع الأمعري والبيرة برصيد (9) نقاط لكل منهم، وفي حال فوزه اليوم فإنه سيغادر القاع بشكل مؤقت ليحن انتهاء الجولة.

ويتواجد مركز طولكرم في المركز الثاني عشر والأخير متأخراً بفارق الأهداف عن البيرة صاحب المركز الحادي عشر والأمعري الذي يتواجد في المركز العاشر، حيث تنحصر المنافسة على الهبوط للدرجة الأولى بين الفرق الثلاثة، إلى جانب طوباس الذي يحتل المركز التاسع برصيد (13) نقطة.

بدوره يتطلع الظاهرية لمواصلة صحوته التي بدأت في الجولة الماضية، بعدما تمكن من تحقيق على ثقافي طولكرم بهدفين مقابل هدف، ليستعيد الفريق ذاكرة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الثلاثة التي سبقت الفوز على الثقافي.

وعلى الرغم من تواجد الظاهرية بين المرشحين للمنافسة على اللقب مع ختام مرحلة الذهاب، إلا أن تراجع نتائج الفريق جعلته يحتل المركز السادس برصيد (24) نقطة، ويطمح الغزلان لتحسين موقع الفريق في الترتيب.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة السابعة عشر يوم غد الجمعة بلقاء يجمع شباب الخليل المتصدر وضيفه البيرة، ويلتقي الأمعري وثقافي طولكرم في المباراة الثانية.

وتختتم مباريات هذه الجولة يوم السبت بثلاث مباريات سيكون أبرزها قمة العاصمة التي تجمع جبل المكبر وجاره هلال القدس، ويلتقي طوباس وإسلامي قلقيلية، فيما يواجه السموع ضيفه مركز بلاطة.