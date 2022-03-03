وادي النيص على مشارف العودة لدوري المحترفين

غزة/ وائل الحلبي:

يقف فريق واد النيص على مشارف العودة إلى دوري المحترفين بالضفة الغربية، عندما يلتقي اليوم إسلامي صور باهر في افتتاح الجولة الـ19 من دوري الدرجة الأولى (الاحتراف الجزئي)، فيما يتمسك أهلي قلقيلية بآماله الضعيفة في مباراته أمام سلوان.

وادي النيص يلتقي مضيفه إسلامي صور باهر في مباراة على ملعب دورا، ويحتاج منها الفريق لنقطة واحدة فقط من أجل ضمان التأهل لدوري المحترفين، في ظل تربعه على صدارة ترتيب الدرجة الأولى برصيد (42) وبفارق (11) نقطة عن أهلي قلقيلية الذي يتواجد في المركز الثالث، فيما يحتل إسلامي صور باهر المركز السادس برصيد (25) نقطة.

ويأمل واد النيص في أن يحتفل بالفوز وبالتأهل في مباراة اليوم، حيث يعول الفريق على استمرار صحوة نجومه بعد الفوز الكاسح على جنين في الجولة الماضية بثمانية أهداف مقابل هدف.

ويتفوق وادي النيص على أهلي قلقيلية المنافس الوحيد له ولأهلي الخليل على بطاقتي الصعود، حيث يتفوق وادي النيص على قلقيلية بفارق المواجهات المباشرة بعدما فاز عليه في مرحلة الذهاب بهدفين دون مقابل، لكنه خسر في مباراة الإياب بهدف مقابل اثنين.

وفي المباراة الثانية يأمل أهلي قلقيلية الحفاظ على آماله التي تبدو مستحيلة للصعود لدوري المحترفين، حيث يحتاج الفريق للفوز في مبارياته الأربعة القادمة شرط تعثر واد النيص وأهلي الخليل في المباريات الأربعة المتبقية لهما.

ويتواجد أهلي قلقيلية في المركز الثالث برصيد (31) نقطة، قبل مباراته أمام سلوان الذي يتواجد في المركز السابع برصيد (25) نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن صور باهر ومركز عسكر.