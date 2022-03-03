التفاح أكثر أندية الدرجة الأولى تسجيلاً للاعبين في الانتقالات الشتوية

غزة/ وائل الحلبي:

فرض التفاح حالة من النشاط الكبير خلال فترة الانتقالات الشتوية، في إطار مساعيه لتعزيز صفوف الفريق تحضيراً لمرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى، والابتعاد عن مراكز الخطر المؤدية للدرجة الثانية.

وشهدت الفترة المحددة لتسجيل اللاعبين قيد (9) لاعبين جدد على كشوفات التفاح، ليتفوق على أهلي النصيرات الذي قام بقيد (8) لاعبين، فيما قام جاره خدمات النصيرات بتسجيل (7) لاعبين.

التفاح مر بمرحلة صعبة في مرحلة الذهاب من الدرجة الأولى، جعلت الفريق يحتل المركز الثاني عشر والأخير في الترتيب برصيد (5) نقاط من خمسة تعادلات، ولم يحقق أي فوز وتلقى الخسارة في ستة مباريات.

نتائج التفاح التي جعلته مهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية دفعت الفريق لضم اللاعبين التسعة بناء على رغبة المدرب أشرف أبو خضرة لتعويض النقص في العديد من المراكز.

وضمت قائمة اللاعبين الجٌدد: إبراهيم سلامة (الهلال) وعلاء ضهير وأحمد أبو بلال (الأقصى)، تامر الترامسي (المشتل)، والحارس أحمد عليان (شباب جباليا)، قبل أن يختتم مشواره في التعاقدات بضم أربعة لاعبين في اليوم الأخير لتسجيل اللاعبين، حيث أعلن عن تعاقده مع لباد الأخرس وعبد الله إرميلات وياسر غانم وخالد أبو خضرة.

ويأمل التفاح أن تثمر هذه التعاقدات عن تحسن في نتائج الفريق خلال مرحلة الإياب والابتعاد عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.