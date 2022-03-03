أهلي النصيرات يتعاقد مع ثمانية لاعبين دفعة واحدة

غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي أهلي النصيرات عن تعاقده مع ثمانية لاعبين دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في اطار تعزيز صفوفه لمرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى المقرر انطلاقه يوم السبت القادم.

وجاءت تعزيزات أهلي النصيرات في ظل دخول الفريق لمربع المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود، بعدما ظهر بشكل جيد مقارنة بعودته الحديثة للدرجة الأولى قادماً من الدرجة الثانية.

ضم أهلي النصيرات المهاجم أحمد العكاوي لاعب اتحاد خانيونس، إلى جانب أحمد أبو شربي الظهير الأيسر لغزة الرياضي، وإبراهيم أبو سيف مهاجم خدمات الشاطئ، حيث سيمثل الثلاثي اضافة قوية للفريق خاصة مع ظهورهم في مرحلة الذهاب بالدرجة الممتازة.

لم يكتفي العائد حديثاً للدرجة الأولى بالثلاثي القادم من الدوري الممتاز، بل ضم أنس الرواغ من الصداقة في ظل ندرة مشاركاته مع الأخير، إلى جانب التعاقد مع المدافع المخضرم أنس السيلاوي الذي غادر أسوار خدمات رفح مؤخراً، بالإضافة للمدافع إياد النبريص الذي أنهى تعاقده مع بيت حانون الأهلي، وعزز صفوفه بضم أحمد أبو يوسف من خدمات النصيرات والحارس حمودة نوفل من خدمات المغازي.

ويتطلع أهلي النصيرات لتحقيق مفاجأة مدوية وخطف إحدى بطاقتي الصعود للدوري الممتاز الذي هبط منه في موسم 2010/2011 بعد انسحابه من الدور الثاني في حينها.