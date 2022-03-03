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خاص الزيان يكشف عن شروط تحويل المركبات الخصوصي لعمومي داخلي

03 مارس 2022 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة/ محمد حجازي:

كشف الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة خليل الزيان، عن شروط تحويل المركبات الخصوصي إلى عمومي داخلي.

وذكر الزيان في تصريح لـ"فلسطين"، وجود مقترحات لتحويل السيارات التي يقل عرض مقعدها الخلفي عن 120سم، بشرط التحويل للعمل في مكاتب التاكسيات، أو اعتمادها كعمومي داخلي على ألا يزيد عدد الركاب على أربعة مع السائق.

وأوضح أن المركبات المسموح لها العمل كعمومي داخلي هي من يقل عمرها الإنتاجي عن عشرين عاماً من سنة صنعها، وأن تجتاز اختبار صلاحية السير الفني كسيارة عمومية في أحد مراكز الفحص المعتمدة.

وبيّن أن السيارات المسموح لها التحويل لعمومي داخلي فقط، هي من يزيد عرض المقعد الخلفي لها على 120سم.

وأشار إلى أنه يجب وسم المركبة العمومي بشريط لاصق عاكس للضوء على جانبيها وفق النوع والعلامة الفارقة المعتمدة من قبل دائرة النقل في الإدارة العامة للنقل والمهن التخصصية.

وبين الزيان أن الوزارة تعمل على تحسين وترتيب قطاع النقل والمواصلات لما له من إيجابيات على السلامة المرورية.

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#خليل الزيان #المركبات الخصوصي #عمومي داخلي

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