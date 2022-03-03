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اشتباكات مسلحة خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

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بالفيديو اشتباكات مسلحة خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

03 مارس 2022 . الساعة 03:56 بتوقيت القدس
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صورة من اقتحام مدينة جنين

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحامهم مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء (جبل أبو ظهير، خالة الصوحة، البيادر، الحي الشرقي).

وأضاف الشهود أن قناصة من الجيش اعتلوا أسطح العمارات في المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مؤمن طوقان من منطقة جبل أبو ظهير، بعد الاعتداء عليه وإصابته بجروح.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ ثائر علاونة بعد دهم منزله بالقرب من المدرسة الثانوية في المدينة، والمواطن فتحي العتوم من منطقة واد عز الدين.

يشار إلى أن الشيخ علاونة كان يستعد لإتمام مراسم زفافه بعد يومين.

وأفاد شهود عيان لاحقا بإحراق قوات الاحتلال للمركبة التي استقلوها خلال اقتحام المنطقة.

 

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#اقتحام بلدة

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