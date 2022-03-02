خاطر: إرادة شعبنا في الضفة تتجه نحو تصعيد المقاومة

أكدت الكاتبة لمى خاطر المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، أن إرادة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة تتجه نحو تصعيد المقاومة خاصة بعد معركة سيف القدس.

ودعت خاطر في حديث لقناة "الأقصى"، الفلسطينيين في الضفة لاقتناص الفرصة للانتفاض في وجه الاحتلال.

وشددت على أن المقاومة هي الخيار الوحيد لوقف جرائم الاحتلال بحق المواطنين.

وحذرت خاطر من أن الاحتلال يريد تسكين الضفة كي ينفذ مخططاته المختلفة، مستغلا الأزمات العالمية.

وأشارت الى أن اعتقالات الاحتلال التي تطال الرموز الوطنية، تأتي خشية من المقاومة المتصاعدة.

وكانت حركة حماس قد جددت التأكيد أنَّ جرائم واعتداءات الاحتلال مستوطنيه ستكون وقوداً لشعبنا في مواصلة تصعيد المقاومة الشاملة، والانتفاض في وجهه بكلّ الوسائل.

ودعت حماس الفلسطينيين إلى مزيد من الاشتباك مع المحتل، وإشغاله في نقاط التماس كافة، والنّفير الدَّائم حتَّى يرتد العدو عن جرائمه، ويوقف تغوّله ضدّ أرضنا وشعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين