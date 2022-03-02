الأمم المتحدة: سوريا بها أكبر عدد من النازحين في العالم

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن سوريا أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث عدد النازحين على أراضيها، وهو نحو 6.9 ملايين نازح.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن "الاحتياجات الإنسانية تتزايد بشكل مضطرد، حيث يوجد الآن 14.6 مليون محتاج هذا العام ونحو 6.9 ملايين شخص من النازحين".‎

وأضاف: "هذا هو أكبر عدد من النازحين داخليا في العالم، وهم يواجهون احتياجات عالية وقدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات الأساسية".

وأفاد بأن "التقديرات تشير إلى أن 90 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ومن المتوقع أن تؤدي الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة إلى زيادة مستويات الفقر المدقع".

وشدد دوجاريك على أن سوريا "باتت تصنف بين أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، حيث يعاني أكثر من نصف سكانها من انعدام شديد في الأمن الغذائي، كما يواجه ربع الأطفال دون سن الخامسة التقزم، مما يتسبب في أضرار لا رجعة فيها على نموهم".

وقال إن "الأمم المتحدة وشركاؤها يعملون على تكثيف الجهود لدعم المرونة وبرامج التعافي المبكر، لتنشيط الوصول إلى الخدمات الأساسية الحيوية جنبًا إلى جنب مع العمل المنقذ للحياة".

المصدر / الأناضول