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تقف خلفها جهات أمنية.. "الجهاد" تحذر من تصريحات مفبركة منسوبة لقيادتها

02 مارس 2022 . الساعة 21:19 بتوقيت القدس
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جهات أمنية تقف خلف فبركة تصريحات لقيادات الجهاد

حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم، من تداول تصريحات مفبركة منسوبة لقيادتها وتعميمها عبر منصات التواصل والمجموعات الإعلامية.

وقال المكتب الإعلامي للحركة في بيان صحفي: "تابعنا في الفترة الأخيرة، محاولة بعض الجهات المشبوهة، تصدير تصريحات مفبركة منسوبة لقيادات في الحركة، وتعميمها عبر منصات التواصل والمجموعات الإعلامية، ضمن عمل منظم تشرف عليه جهات أمنية تحاول التغطية على سلوكها المنبوذ وطنياً وأخلاقياً".

ودعت الحركة، الصحفيين والمنابر الإعلامية والنشطاء، وكافة القوى والتيارات الوطنية والسياسية والمؤسسات والهيئات، للحذر والانتباه من هذه الأخبار، والرجوع إلى المكتب الإعلامي للحركة وقنواتها الإعلامية الرسمية وموقعها الرسمي على شبكة الانترنت للتأكد من سلامة أي أخبار لا تصلهم عبر المنابر الإعلامية المعتمدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #غزة

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