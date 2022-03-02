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بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون الشيخ جراح وقوات الاحتلال تقمع أهالي الحي

02 مارس 2022 . الساعة 20:13 بتوقيت القدس
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أهالي الشيخ جراح تصدوا لاستفزازت المستوطنين

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، مساء اليوم، حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال، فيما قمع الاحتلال أهالي الحي والمتضامنين معهم.

وأفادت مصادر مقدسية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا مساء اليوم الشيخ جراح، بقيادة عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير، وبحمايةٍ مشددة من قوات الاحتلال التي انتشرت بشكلٍ مُكثّف في الحي ونصّبت حواجزها الحديدية، لمنع المتضامنين الفلسطينيين من الوصول للحي.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين انتشروا في شوارع الحيّ، ونفّذوا مسيرةً استفزازية رفعوا خلالها أعلام الاحتلال، كما شتم أحدهم النبي محمد صل الله عليه وسلم، في محاولةٍ لاستفزاز الأهالي.

وبالرغم من إجراءات الاحتلال لإخلاء الحي من السكان، لتوفير الحماية لمسيرة المستوطنين، إلا أن عشرات الفلسطينيين تجمعوا بالقرب من مسيرة المستوطنين، ورفعوا علم الفلسطيني، كما أدوا صلاة العشاء بالقرب من المنازل المهددة بالتهجير والإخلاء.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال، تعتدي حالياً على المتظاهرين الفلسطينيين، وتطاردهم في شوارع الشيخ جراح.

وعصر اليوم، منعت قوات الاحتلال، الأهالي والمتضامنين معهم من التواجد في شوارع الحي، وحاصرتهم في منزل عائلة السعو، ومن ثُمّ اقتحمت المنزل واعتدت عليهم بوحشية وأخلتهم من الحي.

وتعرّض أهالي الشيخ جراح والمتضامنون معهم الشهر الماضي لنحو أسبوعين متواصلين، إلى هجمةٍ شرسة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، واقتحاماتهم المتواصلة برفقة بن غفير، بعد نصبه خيمة ومكتباً له في أرض عائلة سالم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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