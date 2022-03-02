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ومقاومون يستهدفون حاجزاً للاحتلال بجنين

إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس المحتلة

02 مارس 2022 . الساعة 19:55 بتوقيت القدس
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إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس (صورة أرشيفية)

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن مستوطناً أصيب بجراح متوسطة، في حادث طعن قرب بلدة حزما بالقدس المحتلة.

وأفاد موقع "واي نت" العبري، بإصابة مستوطن بجراح متوسطة بحادث طعن قرب بلدة حزما بالقدس المحتلة.

ونقل عن شرطة الاحتلال قولها، إن "خلفية الحادث لم تتضح بعد".

وفي جنين، أطلق مقاومون الرصاص وألقوا قنابل محلية الصنع صوب حاجز الجلمة شمال شرق جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن المقاومين أطلقوا الرصاص وألقوا القنابل تجاه حاجز الاحتلال العسكري، وتمكنوا من الانسحاب بسلام من المكان.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #جنين #مقاومة

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