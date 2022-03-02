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في (جمعة النصر قريب)

حماس تدعو للنفير العام والاحتشاد فجر الجمعة في الأقصى

02 مارس 2022 . الساعة 18:49 بتوقيت القدس
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حماس تدعو للاحتشاء في الأقصى فجر الجمعة (صورة أ{شيفية)

دعت حركة حماس، جماهير الشعب الفلسطيني، للاحتشاد في صلاة فجر يوم الجمعة القادمة (جمعة النصر قريب)، في المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة (الفجر العظيم).

ووجهت حماس، في بيان مساء اليوم الأربعاء، التحية لجماهير الشعب المنتفض، وأشادت بإبداعاته في الانتصار للقدس والأقصى من خلال (حملة الفجر العظيم).

وأكدت الحركة، أنَّ هذه الحملة المباركة، تمثّل رسالة تحدٍّ بالغة للاحتلال وقادته، ونذيراً له ولجيشه، بأنَّ المساس بالأقصى والمرابطين فيه خط أحمر، وأنَّنا سندافع عنه بكل قوّة، وسنفديه بالأرواح والمهج.

وشددت حماس على أنَّ (سيف القدس) سيبقى مشرعاً في وجه العدو، حتَّى تحرير الأرض والمقدسات وتحقيق العودة.

وجددت تأكيدها على أنَّ انتهاكات الاحتلال المتواصلة والأعمال العدائية التي تمارس بحقّ المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى، ومسرى الرَّسول محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، ومحاولات استهدافه في هُويته ومعالمه وقدسيته، لجعله جزءاً من مكوَّنات كيانه المزعوم، هي محاولات يائسة، ستبوء بالفشل والخيبة.

وأكدت أن تلك المحاولات، لن تفلح في طمس المعالم وحقائق التاريخ، أو النيل من عزيمة شعبنا وكسر إرادته، في الدفاع عنه ومقاومة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #حماس #الفجر العظيم #سيف القدس

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