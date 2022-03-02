فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسوأ أزمة لاجئين هذا القرن.. الأمم المتحدة: 836 ألف عدد الفارين من أوكرانيا

حماس تنفي تصريحات منسوبة للسنوار بشأن تصاريح العمال

بالتزمن مع مسيرة للمستوطنين.. الاحتلال يخلي الشيخ جراح من المتضامنين ويقمعهم

أهالي الشيخ جرّاح: معركتنا على الأرض لم تنتهِ ونعول على الحراك الشعبي والعالمي

"الجهاد": اللقاء التطبيعي مع المتطرف غليك خيانة للقدس وأهلها

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد "أبو عفيفة" في مخيم العروب

"الشيخ جراح".. نيران المقاومة تجمد إخلاء منازل عائلات الحي المقدسي

الاحتلال يجرف مدخل المسعودية في برقة شمال نابلس

وفاة مواطن بطلق ناري في النصيرات والشرطة تفتح تحقيقا

متابعة العمل الحكومي بغزة تصدر قرارات جديدة

إعلان تيك توك داخلي

أسوأ أزمة لاجئين هذا القرن.. الأمم المتحدة: 836 ألف عدد الفارين من أوكرانيا

02 مارس 2022 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
...
توقعات بفرار الملايين جراء المعركة في أوكرانيا

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة ارتفع مجددا ووصل إلى 836 ألف شخص حتى الأول من مارس.

وبذلك، ارتفع العدد بـ160 ألف لاجئ بعدما كان 677 ألفا أمس الثلاثاء، بحسب ما أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي خلال نداء عاجل لتمويل مساعدات إنسانية للبلاد وللأشخاص الذين فروا من أوكرانيا.

وبحسب الإحصاءات التي أعلنتاه المفوضية اليوم الأربعاء، تأتي المجر في المرتبة الثانية مع استضافتها 116 ألفا و348 لاجئا، أو 14% من عددهم الإجمالي.

وتستضيف سلوفاكيا من جانبها 67 ألف لاجئ، أو 8% من اللاجئين، حتى الأول من آذار/مارس وروسيا 5,1% منهم (42,900 شخص).

وتتوقع السلطات والأمم المتحدة على حد سواء، ازدياد وتيرة تدفق اللاجئين فيما يبدو أن الجيش الروسي يركز جهوده على المدن الأوكرانية الكبرى.

وبحسب الأمم المتحدة، قد يسعى أربعة ملايين شخص إلى مغادرة البلاد هربا من الحرب.

وقال فيليبو غراندي "نشهد ما قد يكون أسوأ أزمة لاجئين في أوروبا في هذا القرن".

ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيخصص 1,1 مليار دولار لمساعدة ستة ملايين شخص في البلاد لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، وفق بيان صادر عن المنظمة التي قدرت كذلك أن 12 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة في أوكرانيا بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين لاجئ تمكنوا من الفرار من المعارك إلى دول مجاورة.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#الأمم المتحدة #روسيا #أوروبا #أوكرانيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة