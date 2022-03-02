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عقب قرار محكمة الاحتلال

أهالي الشيخ جرّاح: معركتنا على الأرض لم تنتهِ ونعول على الحراك الشعبي والعالمي

02 مارس 2022 . الساعة 18:21 بتوقيت القدس
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أهالي الشيخ جراح يواصلون معركتهم على الأرض (صورة أرشيفية)

أكد أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم، أن معركتهم لتثبيت ملكيتهم لأرضهم وبيوتهم لم تنته، "بل بدأت من جديد وبعزيمة أقوى"، وشددوا على أنهم لا يعولون على محاكم الاحتلال بل على الحراك الشعبي والعالمي الداعم لحقهم في أرضهم ومنازلهم.

وفي بيان صادر عن أهالي الحي، أوضحوا أن "الحراك الجماهيري الذي استمر لأشهر "أدى إلى إنجاز غير مسبوق وانتزع قرارا من محكمة الاحتلال بإلغاء الإخلاء الفوري، مع بقاء خطر التهجير واردا".

وشدد الأهالي على أنهم لا يعولون "على محاكم الاحتلال بل على الحراك الشعبي والعالمي" الداعم لحقهم في أرضهم ومنازلهم.

وقال أهالي الحي إن قرار القضاء الاستعماري الاحتلالي "لم يكن سيصدر لولا نضال الشارع الفلسطيني في هبة القدس والحراك العالمي المناهض للتطهير العرقي في فلسطين".

ودعا الأهالي الجميع إلى تكثيف الجهود والأنظار على قضايا التهجير في الشيخ جراح وفي فلسطين عامة.

ونبه البيان إلى أن سلطات الاحتلال تسخر إجراءات تسوية وتسجيل الأراضي كأداة للسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وقررت محكمة الاحتلال يوم أمس، إلغاء قرارات الاخلاء الصادرة بحق أربع عائلات من الشيخ جراح وهم: جاعوني والقاسم والكرد واسكافي، وتحويل البت في الملكية على الأرض "كرم الجاعوني" ضمن إجراء منفصل بهدف تسوية وتسجيل الحقوق في الأراضي.

وبموجب القرار فرضت محكمة الاحتلال على العائلات الأربع مكانة "المستأجر المحمي" بما يسمح للأهالي البقاء في بيوتهم من خلال إيداع مبلغ سنوي يتم حفظه في أمانة طاقم المحامين حتى إنهاء الإجراء الجديد في قضية الملكية والذي قد يستغرق أشهر أو سنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #محاكم الاحتلال #الحراك الشعبي #الشيخ جراح

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