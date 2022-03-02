"الجهاد": اللقاء التطبيعي مع المتطرف غليك خيانة للقدس وأهلها

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن اللقاء الذي عقدته مؤسسة "بيت اللقاء" في مدينة بيت جالا شمال بيت لحم، وشارك فيه الإرهابي المتطرف "إيهودا غليك" هو جريمة وطنية وخيانة للقدس وأهلها ولعموم الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان صحفي مساء اليوم: "إن التطبيع مع رأس الارهاب الصهيوني "غليك" الذي يدنس المسجد الأقصى ويتزعم حملات التطهير العرقي ضد أهلنا وشعبنا في الشيخ جراح وغيرها من أحياء القدس، هو عمل لا يقوم به إلا من يضع نفسه في الصف المعادي لشعبه ومن يتخلى عن القيم الوطنية ليرضي الأعداء".

وتابعت "إننا ندين بأشد العبارات هذا اللقاء، ونطالب بمحاسبة الذين نظموه وشاركوا به".

وشددت حركة الجهاد، على أن رصاصات الشهيد معتز حجازي ودماءه الطاهرة ستبقى، شاهدة ودليلاً على أن الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر لأي مستوطن إجرامه وعدوانه على مقدساتنا وأبناء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين