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بالتزمن مع مسيرة للمستوطنين.. الاحتلال يخلي الشيخ جراح من المتضامنين ويقمعهم

02 مارس 2022 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعتدي على عائلة السعو ويخلي المتضامنين منها بالقوة

اعتدت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء على المقدسيين في الشيخ جراح، والمتضامنين مع عائلات الحي، وعملت على إخلائهم ومنعهم من التجّمع في الحي، كما اعتقلت شاباً مقدسياً.

وأفادت مصادر مقدسية، أن عناصر شرطة الاحتلال استنفرت في الحي وانتشرت بشكلٍ مُكثّف، كما نصّبت الحواجز الحديدية بشكلٍ كبير؛ من أجل تأمين مسيرة للمستوطنين.

وكانت قد أُطلقت دعوات مقدسية للتواجد في الشيخ جراح؛ رداً على التظاهرة التي يُخطط المستوطنون لتنفيذها في الحي، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، بقيادة عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير.

ومنعت قوات الاحتلال الأهالي والمتضامنين معهم من التواجد في شوارع الحي، وحاصرتهم في منزل عائلة السعو، قبيل انطلاق مسيرة المستوطنين.

وعقب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة السعو، ومنعت المتضامنين من التواجد بداخله، واعتدت عليهم بالضرب وأخلتهم من الحيّ، كما اعتقلت الشاب المقدسي إسلام غتيت عقب الاعتداء عليه بوحشية، وأطلقت سراحه لاحقاً.

وقالت المقدسية أم رمضان السعو، إن: قوات الاحتلال لا تُريد لأي المقدسي التواجد في الحيّ، سواءً داخل منزلنا أو خارجه..  لا يُريدون نقل صورة ما يحدث هنا للعالم.. يُريدون تنفيذ مسيرتهم ومخططاتهم واعتداءاتهم علينا بشكلٍ سري.

وتابعت: ندعو الجميع للتواجد هنا، والتضامن معنا في كافة شوارع الحي، وكافة شوارع المدينة المقدسة.

وأكد الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، استعداد الأهالي والمتضامنين للدفاع عن الحي، والبقاء فيه والتصدي لاقتحام المستوطنين واعتداءاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #الشيخ جراح #عائلة السعو

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