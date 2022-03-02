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الآلاف يشيعون جثمان الشهيد "أبو عفيفة" في مخيم العروب

02 مارس 2022 . الساعة 17:23 بتوقيت القدس
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شيعت جماهير غفيرة، جثمان الشهيد عمار أبو عفيفة (19 عاما) اليوم الأربعاء، بمخيم العروب في محافظة الخليل، والذي اعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على مدخل بلدة بيت فجار شمال الخليل.

وانطلق موكب التشييع من معهد الطب العدلي في أبو ديس، وصولا إلى منزل عائلته في المخيم.

وبعد إلقاء ذويه نظرة الوداع الأخيرة عليه، جاب المشيعون شوارع وأزقة المخيم، حاملين جثمان الشهيد على الأكتاف ملفوفا بالعلم الفلسطيني.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد عمر بن الخطاب قبل أن يوارى الثرى بمقبرة الشهداء.

ورفع المشاركون في التشييع، الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بالاحتلال وجرائمه بحق المواطنين العزل، مطالبين دول العالم ومؤسسات حقوق الانسان بالتدخل الفوري لردع الاحتلال وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.

هذا وساد المخيم إضراب شامل، دعت إليه القوى الوطنية في العروب ومنطقة شيوخ العروب، شمل كافة مناحي الحياة حدادا على روح الشهيد ابو عفيفة.

ونعت جامعة فلسطين التقنية- فرع العروب، الشهيد أبو عفيفة، وقالت في بيان لها إنه أحد طلبة تخصص أنظمة المعلومات المحاسبية في الجامعة.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار بشكل مباشر صوب الشاب أبو عفيفة أثناء التنزه بالقرب من مدخل بلدة بيت فجار، ما أدى الى اصابته بالرأس، ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب منه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا.

واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد لساعات قبل أن يتم تسليمه للجانب الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم، حيث تم نقله الى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل.

وقررت النيابة العامة نقل جثمان الشهيد أبو عفيفة إلى معهد الطب العدلي في أبو ديس، للتشريح؛ لتوثيق جريمة الاغتيال التي تعرض لها يوم أمس برصاص الاحتلال، لملاحقته دوليا.

واتهمت عائلة الشهيد ابو عفيفة، قوات الاحتلال بإعدام ابنها بدم بارد، حيث لم تكن هناك أية أحداث تذكر، آملين بأن تكون هناك متابعة دولية لوقف سياسة الاعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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