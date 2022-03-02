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الاحتلال يجرف مدخل المسعودية في برقة شمال نابلس

02 مارس 2022 . الساعة 16:31 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأعمال تجريف وحفر على مدخل المسعودية في بلدة برقة شمال نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بعمليات تجريف وحفر في الشارع على مدخل المسعودية، وكثفت تواجدها في المنطقة.

 وأوضح أن المستوطنين دعوا لمسيرة مساء اليوم عند مستوطنة "حومش" المقامة على أراضي البلدة.

وقال شهود عيان من البلدة، إن قوات الاحتلال نقلت الساتر الترابي الموجود على مدخل المسعودية ليصبح أكثر قربا من منازل المواطنين.

وأوضحوا أن قوات الاحتلال قامت بأعمال الحفريات والتجريف في ذات الشارع المغلق منذ بداية شهر كانون الثاني الماضي، كما أغلقت جميع الطرق الفرعية التي تؤدي إلى منطقة سهل برقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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