الصحة برام الله: 10 وفيات و1071 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة برام الله عن تسجيل 10 حالات وفاة و1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة وفاة في مدينة القدس، حالة في بيت لحم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 9، بيت لحم 21، نابلس 37، طولكرم 18، جنين 22، رام الله والبيرة 41، قلقيلية 7، ضواحي القدس 5، طوباس 2، الخليل 21، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 418، مدينة القدس 470".

ولفتت إلى وجود 84 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 146 مريضا، بينهم 30 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت الصحة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 1، بيت لحم 105، نابلس 344، طولكرم 154، جنين 173، رام الله والبيرة 219، قلقيلية 60، ضواحي القدس 119، طوباس 49، الخليل 148، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 1374، مدينة القدس 580".

المصدر / فلسطين أون لاين