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وظيفة شاغرة في مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية

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وظيفة شاغرة في مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية

02 مارس 2022 . الساعة 15:14 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة مسؤول مالي حسب التفاصيل التالية:

- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد

- المسؤول المباشر: المدير الإداري والمالي

- الموظفين المرؤوسين: 2 محاسب، 2 مشتريات، 1 مخازن

المهام والمسؤوليات:

- متابعة الموظفين في الدائرة المالية والإشراف عليهم.

- وضع الخطط المالية قصيرة وطويلة الأمد لإدارة الشؤون المالية للمستشفى.

- إعداد التقارير المالية الدورية والسنوية وفق معايير المحاسبة الدولية وفي الوقت المحدد.

- إعداد الموازنات المالية السنوية للمستشفى ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير دورية بالخصوص.

- متابعة متطلبات التدقيق الخارجي للمستشفى.

- الإشراف على عملية مشتريات اللوازم للمستشفى.

- المشاركة في لجان المشتريات والعطاءات الخاصة بالمستشفى.

- الاحتفاظ بسجلات مالية صحيحة وسليمة حسب الأصول.

- توفير المعلومات المالية للجهات ذات العلاقة.

- مراجعة واعتماد المعاملات المالية قبل الصرف.

- متابعة إدارة مخازن المستشفى.

المؤهلات المطلوبة:

- حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة معترف بها ويفضل حملة شهادة الماجيستير.

- يفضل حصوله على شهادات مهنية مثل CPA، ACPA، ACCA ... إلخ.

- خبرة 5 سنوات على الأقل في الإدارة المالية للمستشفيات، الوحدات الصحية، او المؤسسات.

- اجادة اللغة الإنجليزية قراءة، كتابة، ومحادثة.

- اجادة استعمال برنامج الأصيل.

- اجادة استخدام حزمة برامج الميكروسوفت أوفس وخاصة الاكسل.

- مهارات جيدة في الاتصال مع الأطراف الداخلية والخارجية للمستشفى. 

- القدرة على التعامل مع المواقف واتخاذ القرار

- القدرة على الإبداع والتطوير وتحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل 

-  على من يرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية يوم عمل 9/3/2022م

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