وظيفة شاغرة في مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية

إعلان توظيف صادر عن مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة مسؤول مالي حسب التفاصيل التالية:

- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد

- المسؤول المباشر: المدير الإداري والمالي

- الموظفين المرؤوسين: 2 محاسب، 2 مشتريات، 1 مخازن

المهام والمسؤوليات:

- متابعة الموظفين في الدائرة المالية والإشراف عليهم.

- وضع الخطط المالية قصيرة وطويلة الأمد لإدارة الشؤون المالية للمستشفى.

- إعداد التقارير المالية الدورية والسنوية وفق معايير المحاسبة الدولية وفي الوقت المحدد.

- إعداد الموازنات المالية السنوية للمستشفى ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير دورية بالخصوص.

- متابعة متطلبات التدقيق الخارجي للمستشفى.

- الإشراف على عملية مشتريات اللوازم للمستشفى.

- المشاركة في لجان المشتريات والعطاءات الخاصة بالمستشفى.

- الاحتفاظ بسجلات مالية صحيحة وسليمة حسب الأصول.

- توفير المعلومات المالية للجهات ذات العلاقة.

- مراجعة واعتماد المعاملات المالية قبل الصرف.

- متابعة إدارة مخازن المستشفى.

المؤهلات المطلوبة:

- حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة معترف بها ويفضل حملة شهادة الماجيستير.

- يفضل حصوله على شهادات مهنية مثل CPA، ACPA، ACCA ... إلخ.

- خبرة 5 سنوات على الأقل في الإدارة المالية للمستشفيات، الوحدات الصحية، او المؤسسات.

- اجادة اللغة الإنجليزية قراءة، كتابة، ومحادثة.

- اجادة استعمال برنامج الأصيل.

- اجادة استخدام حزمة برامج الميكروسوفت أوفس وخاصة الاكسل.

- مهارات جيدة في الاتصال مع الأطراف الداخلية والخارجية للمستشفى.

- القدرة على التعامل مع المواقف واتخاذ القرار

- القدرة على الإبداع والتطوير وتحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية يوم عمل 9/3/2022م