طالع الأسماء.. الإعلان عن آلية السفر ليوم غدٍ الخميس

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس للمتبقي من الحافلة التاسعة، والعاشرة + المتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/11).اضغط هنا

وذكرت أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/9)، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.اضغط هنا

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع أهمية إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين