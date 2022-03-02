موسكو تستنكر طرد واشنطن 12 دبلوماسيًا روسيًا بالأمم المتحدة

استنكرت الخارجية الروسية، الأربعاء، قرار واشنطن القاضي بطرد 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن طرد واشنطن 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك "لن يمر دون رد".

وأضافت أن القرار الأمريكي "تصعيد متعمد ومثير للسخرية في مستوى العلاقات الروسية الأمريكية".

وتابعت: "الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة بالاتفاقية الدولية لمعايير استضافة الأمم المتحدة على أراضيها".

واعتبرت زاخاروفا الخطوة الأمريكية "حيلة دنيئة"، مشيرة أن واشنطن تلجأ لهذه الحيل "مرارا وتكرارا بعد خسارتها في المجال الدبلوماسي في محاولة للانتقام مستغلة وجود مقر الأمم المتحدة على أراضيها".

وأعلنت موسكو، الإثنين، أن واشنطن أبلغت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة بأن 12 دبلوماسيا من أعضائها أصبحوا "أشخاصا غير مرغوب فيهم" وعليهم مغادرة الأراضي الأمريكية بحلول 7 مارس/آذار، وذلك على خلفية عملية عسكرية روسية مستمرة في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط، شرعت روسيا في شن هجوم على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.

المصدر / وكالات