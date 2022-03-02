فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وظيفة شاغرة في مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية

طالع الأسماء.. الإعلان عن آلية السفر ليوم غدٍ الخميس

موسكو تستنكر طرد واشنطن 12 دبلوماسيًا روسيًا بالأمم المتحدة

اعتقال مواطن على حاجز بيت حانون "إيريز"

"الصحة": مخاطر تواجه مرضى الغسيل الكلوي بغزة

الاحتلال يستغل الصراع الروسي الأوكراني لجلب مهاجرين جدد

وهيبة مسعود.. والدة شهيدين وأسير تخفف بملابسهم عن نفسها ألم الفراق

"زيلينسكي" يطلب من يهود العالم "عدم الصمت" حيال "العدوان الروسي"

"العمصي": الاحتلال يمارس العربدة على الصيادين

"واعد": انتفاضة الحركة الأسيرة تؤسس لمرحلة جديدة في العمل النضالي

إعلان تيك توك داخلي

موسكو تستنكر طرد واشنطن 12 دبلوماسيًا روسيًا بالأمم المتحدة

02 مارس 2022 . الساعة 14:13 بتوقيت القدس
...
متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

استنكرت الخارجية الروسية، الأربعاء، قرار واشنطن القاضي بطرد 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن طرد واشنطن 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك "لن يمر دون رد".

وأضافت أن القرار الأمريكي "تصعيد متعمد ومثير للسخرية في مستوى العلاقات الروسية الأمريكية".

وتابعت: "الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة بالاتفاقية الدولية لمعايير استضافة الأمم المتحدة على أراضيها".

واعتبرت زاخاروفا الخطوة الأمريكية "حيلة دنيئة"، مشيرة أن واشنطن تلجأ لهذه الحيل "مرارا وتكرارا بعد خسارتها في المجال الدبلوماسي في محاولة للانتقام مستغلة وجود مقر الأمم المتحدة على أراضيها".

وأعلنت موسكو، الإثنين، أن واشنطن أبلغت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة بأن 12 دبلوماسيا من أعضائها أصبحوا "أشخاصا غير مرغوب فيهم" وعليهم مغادرة الأراضي الأمريكية بحلول 7 مارس/آذار، وذلك على خلفية عملية عسكرية روسية مستمرة في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط، شرعت روسيا في شن هجوم على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#الأمم المتحدة #موسكو #طرد دبلوماسيين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة