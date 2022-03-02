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مستوطنون يعتدون على مزارعين شرق بيت لحم

02 مارس 2022 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
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مزارعون يواجهون المستوطنين وقوات الاحتلال أثناء اعتدائهم على أراضيهم بالضفة (أرشيف)

اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على مزارعين، في قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد الناشط أحمد غزال في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، بأن مجموعة من المستوطنين، اعتدت على مزارعين من عائلة النباهين، أثناء قيامهم بحراثة أرضهم في منطقة " ظهرة الندى" المحاذية لمستوطنة "ايبي هناحل" في محاولة لمنعهم من استصلاح ارضهم.

يُذكر أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم على رعاة الأغنام والمزارعين في قرية كيسان.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صاقدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين
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