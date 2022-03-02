عشرات المتطرفين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة

اقتحم صباح اليوم الأربعاء عشرات المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، في القدس المحتلة، بحراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر بيان صادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن حوالي 134 مستوطنًا بينهم 85 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت الأوقاف أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي الأقصى.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين